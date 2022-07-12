Венгерская Granit Polus Group продает единственный в России актив — торговый центр в Челнах

Фото: Максим Платонов (архив)

Венгерская компания Granit Polus Group продает свой единственный актив в России — развлекательный центр «Торговый квартал» на 40 тысяч квадратных метров в Челнах, сообщают «Ведомости».



Основной претендент на актив — девелопер Central Properties. Сделка уже на продвинутой стадии, но еще не закрыта.

Президент Central Properties Денис Степанов сообщил, что все приобретаемые компанией активы пополняют портфель созданной ею УК Parus Asset Management. За последний год она потратила на покупку таких объектов 10 млрд рублей, столько же планируют вложить до конца года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Granit Polus Group создали в 2015 году владельцы и топ-менеджеры девелоперской компании TriGranit. По данным на сайте группы, портфель компании превышает 1 миллион квадратных метров.

TriGranit планировала вложить в недвижимость в России порядка 5 млрд евро. Однако она лишь приобрела доли в компании «Торговый дом» и ТЦ «Мозаика». Позднее она практически вышла из всех проектов, а «Торговый квартал» в Челнах перешел Granit Polus Group.

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Маргарита Головатенко