В «Татфлоте» сменился генеральный директор
В АО «СК «Татфлот» сменился руководитель — новым гендиректором назначен Дамир Исмагилов, следует из данных раскрытия корпоративной информации.
Дата смены руководителя — 8 июля. Пост генерального директора покинул Сергей Жуков.
В марте этого года Комитет земельных и имущественных отношений Казани взыскивал с перевозчика в судебном порядке 9,6 млн рублей задолженности, а также 1,8 млн рублей пеней за аренду свыше 21 га на улице Портовой в Казани. «Татфлот» не платил за землю, переданную ему в пользование до 2061 года, с августа 2019 года по июль 2020 года. СК ссылалась на то, что ей должна быть предоставлена отсрочка по арендным платежам как предприятию из наиболее пострадавшей от пандемии отрасли. Однако суды двух инстанций пришли к выводу, что АО «отсрочки требовать не вправе».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым