Во время хаджа паломники в Мекке использовали более 3 петабайт мобильных данных

Фото: Ринат Назметдинов

Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии сообщила накануне, что во время хаджа в Мекку мусульманские паломники использовали более 3 петабайт мобильных данных. Это, по словам ведомства, эквивалентно просмотру 1,3 млн часов HD-видео.

Также в ведомстве отметили то, что благодаря проведенной подготовке, удалось повысить скорость загрузки мобильного интернета на 15% — до 271,66 Мбит/с. При этом на тот же процент выросла и скорость отдачи, которая во время хаджа составила 35,2 Мбис/с.

Для сравнения, скорость загрузки мобильного интернета у одного из операторов в Казани составляет около 30 Мбис/с при уровне сигнала в 3-4 пункта LTE. При этом в городе нет явных признаков чрезмерно возросшей нагрузки на сеть по типу массовых мероприятий, праздников или других мероприятий.

Фото: dumrt.ru

Кроме того, Комиссия подсчитала, что на одного пользователя в последний день хаджа приходилось в среднем 800 Мб мобильных данных на человека. В целом по миру этот показатель в четыре раза меньше. Больше всего интернета было израсходовано на YouTube и TikTok, так как для загрузки видео необходимо большое количество трафика. В топе также оказались Snapchat и другие популярные социальные сети.

Также регулятор указал на то, что 8 июля жители Мекки и паломники совершили 13 млн местных и 1,4 млн международных мобильных звонков. Из них по причине технических сбоев прерывались менее 2%, остальные были успешными.

В этом году, по предварительным данным, хадж в Мекку совершили около одного миллиона человек. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».

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Артем Гафаров