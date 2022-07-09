В Челнинской больнице прооперировали пациента, которому в глаз попало сверло

Фото: ГАУЗ «Городская больница №5» Набережные Челны

50-летний житель Набережных Челнов оказался на операционном столе у офтальмологов Городской больницы №5 — в его глаз попало сверло, когда он делал ремонт на даче, сообщили в горбольнице.



Житель автограда работал без защиты глаз. Во время работ сверло отломилось и попало в глаз, повредив роговицу. Инородное тело не попало внутрь — оно было большим и мгновенно отскочило. Убедившись в отсутствии инородных тел, врачи ушили роговицу глаза, наложив более десяти швов. Операция длилась полтора часа. Пациента выписали домой спустя неделю.

Заведующий офтальмологическим отделением Рифат Замалиев рассказал, что из-за деформации роговицы мужчина уже не сможет видеть так же хорошо, как раньше:

— Это минимальные потери при такой серьезной травме. Через 3 месяца после полного заживления роговицы мы снимем швы и, надеюсь, наш пациент будет внимательнее относиться к своему здоровью, — прокомментировал он.

Фото: ГАУЗ «Городская больница №5» Набережные Челны

Офтальмолог напомнил, что летом число травм растет, поскольку люди в это время делают ремонт — в больницу часто обращаются из-за мелких инородных тел. Их нахождение в глазах может привести к развитию инфекции, поэтому во время проведения работ следует надевать защитные очки.

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Маргарита Головатенко