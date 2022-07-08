В ТЦ «Эссен» в Елабуге состоялось техническое открытие магазина Kari

Фото: пресс-служба «Эссен»

Сегодня в Елабуге в ТЦ «Эссен» по ул. Окружное шоссе, 37а состоялось техническое открытие магазина Kari, сообщила «Реальному времени» директор по девелопменту и эксплуатации «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова. Его площадь составила 780 кв. м.

В сети «Эссен» это уже седьмой магазин Kari. На сегодняшний день ведутся переговоры по открытию еще двух магазинов в ТЦ «Эссен».

В Елабуге это единственный магазин сети Kari. По Татарстану их всего 30.

В начале недели сообщалось, что акции российской дочерней компании польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) «Ре Трэйдинг» купила компания Far East Services — FZCO.

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Маргарита Головатенко