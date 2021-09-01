В Менделеевске будут судить 30-летнего мужчину, распылившего газ в лицо мужчине и его ребенку

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Менделеевского района РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, вечером 9 июля 2021 года обвиняемый находился возле одного из домов на улице Чоловского в Менделеевске. Он распылил газ из перцового баллончика в лицо незнакомому мужчине и его ребенку из хулиганских побуждений. Потерпевшие получили химические ожоги лица первой степени. Обвиняемый свою вину полностью признал. Дело направлено в суд.

В ночь с 25 на 26 мая массовая драка произошла в студенческом общежитии Казанского (Приволжского) федерального университета. Один из участников драки родом из Туркменистана. В ходе конфликта мог применяться перцовый баллончик.

Алексей Нечаев