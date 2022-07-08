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За сутки в Татарстане зафиксировали 42 случая заражения коронавирусом

11:16, 08.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зафиксировали 42 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 42 человек. Всего на 8 июля в республике зарегистрирован 152 891 случай заряжения COVID-19.

За сутки в Татарстане с коронавирусом госпитализировали 54 человека. Выписали в с связи с выздоровлением 9 жителей республики. Общее число вылечившихся достигло 149 447.

Умерли за весь период 1 995 заболевших коронавирусом татарстанцев. За минувшие сутки — один.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 8 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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