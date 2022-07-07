Новости общества

07:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез» на Украине

20:47, 07.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез» на Украине
Фото: kremlin.ru

Россия пока «еще ничего не начинала всерьез» на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече руководства Госдумы и фракции.

— Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали, — отметил он.

Путин считает, что западные страны должны были понять, что проиграли с самого начала российской спецоперации. Отдельно он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

— Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет, — передает «Коммерсантъ».

Спикер Госдумы отметил, что против России ввели 11 160 санкций. По его словам, ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также