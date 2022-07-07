Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез» на Украине

Россия пока «еще ничего не начинала всерьез» на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече руководства Госдумы и фракции.

— Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали, — отметил он.

Путин считает, что западные страны должны были понять, что проиграли с самого начала российской спецоперации. Отдельно он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

— Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет, — передает «Коммерсантъ».

Спикер Госдумы отметил, что против России ввели 11 160 санкций. По его словам, ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.

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Татьяна Леухина