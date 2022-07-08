Вильфанд рассказал о новых климатических нормах

В России ввели новые климатические нормы. Понятие «температурная аномалия» актуализировали с учетом изменения климата за последние 30 лет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах. Нормы пересчитали на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, пишет ТАСС.



В эти выходные в Татарстане ожидается потепление до +33 градусов. Вместе с этим из-за близости атмосферных фронтов днем и вечером с 8 по 10 июля местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики также предупреждают о грозах, при которых возможны усиления ветра до 15—20 м/с.



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Татьяна Леухина