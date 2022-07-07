Казанская компания Innostage обнаружила критическую уязвимость в российском сервисе Bitrix

Казанская Innostage обнаружила критическую уязвимость в российском сервисе управления контентом веб-проекта от «Битрикс». Об этом «Реальному времени» сообщили в IT-компании.

Эксплуатация критической уязвимости CVE-2022-27228 в CMS Bitrix позволяет злоумышленнику удаленно записать произвольные файлы в уязвимую систему посредством отправки специально сформированных сетевых пакетов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты с 1 июля фиксируют распространение вредоносной нагрузки на хосты пользователей web-сайтов под управлением CMS Bitrix. Они предположили, что данная вредоносная активность может быть продолжением атаки на модуль «vote».

На зараженных сайтах в коде страницы разместили вредоносный скрипт, который перенаправлял на одну из фишинговых страниц.



В День Конституции Украины, 28 июня этого года, множество сайтов, управляемых системой «1С-Битрикс», подверглись взлому. Пострадали ресурсы Росреестра, нескольких вузов и региональных СМИ.

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Татьяна Леухина