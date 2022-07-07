В Татарстане вдоль трассы М-7 демонтировали 26 незаконных рекламных щитов

Вдоль трассы М-7 демонтировали рекламные конструкции — они были установлены незаконно либо установлены в нарушение требований ГОСТ, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



С начала текущего года вдоль трассы М-7 «Волга» демонтировали 26 рекламных конструкций. Десять из них были установлены в полосе отвода федеральной автомобильной дороги.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» проводит торги на размещение рекламных конструкций в границах полосы отвода федеральных дорог по согласованным тарифам. По внесению изменений в схемы размещения рекламных конструкций ведется работа с муниципальными образованиями.

В 2020 году сообщалось о разборе 50 незаконно установленных рекламных конструкций на федеральных дорогах республики. Из них 29 были установлены на трассе М7 «Волга», 12 — на автодороге Р-239 Казань — Оренбург и еще 9 — на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

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Маргарита Головатенко