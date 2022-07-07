На капремонт пяти детсадов и гимназии в Казани направят 683,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани капитально отремонтируют пять детских садов и гимназии — на эти цели выделят 683,1 млн рублей, такая информация опубликована на портале госзакупок.



В списке на ремонт обозначены:

здание МАДОУ «Детский сад №377 комбинированного вида» по ул. Отрадной, 34 в Советском районе — с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории (76 млн рублей); здание МАДОУ «Детский сад №171 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» по ул. Советской, 29 в Советском районе — с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории (27,4 млн рублей); здание МАДОУ «Детский сад №42 комбинированного вида» по ул. Зорге, 91 в Приволжском районе — с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории (88,8 млн рублей); здание МАДОУ «Детский сад №395 комбинированного вида» по ул. Серова, 2а в Московском районе; здание МАДОУ «Детский сад №260» по ул. Татарстан 49а, к. 1, Вахитовский район г. Казани (193,6 млн рублей); здание МАОУ «Прогимназия №60» по ул. Адоратского, 8а — с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории (188,7 млн рублей).

От подрядчика требуется выполнить капитальный ремонт на вышеперечисленных объектах. Средства выделяются на 2022 год. Работы необходимо выполнить до 1 декабря. Подать заявку можно до 15 июля, итоги подведут 19 июля.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце июня сообщалось, что в Татарстане капитально отремонтируют еще шесть детских садов. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить почти 845,9 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко