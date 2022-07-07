Билайн превысил скорости мобильного интернета в экстремальном парке «Урам»

Фото: Ринат Назметдинов

Оператор билайн улучшил скоростные параметры своей сети в самом большом экстремальном парке Европы «Урам». Абоненты могут выходить в прямой эфир и вести стримы в отличном качестве на скоростях до 21,2 Мбит/с. Между тем, по данным экспертов, для комфортного пользования мобильными сервисами достаточно и 5—10 Мбит/с.



Такие цифры были получены в ходе тестирования связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия». Согласно исследованию, сеть билайна в Казани позволяет клиентам удобно устроиться в интернете и пользоваться современными сервисами.

Так, например, скорости сети оператора в здании аэропорта превышают 53 Мбит/с, поэтому загрузить новый музыкальный альбом любимого исполнителя, чтобы прослушать и оценить его в самолете, абонент сможет всего за 16 секунд. Кроме того, скоростные параметры билайна являются одними из лучших среди всех операторов связи и в Казанском кремле, и на Кремлевской набережной. Отправка в мессенджере минутного «видеоотчета» с прогулки здесь займет всего 30 секунд.



Такую высокую экспертную оценку качества связи в Татарстане можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в 3 раза, а в республике — и вовсе в 5 раз.



«Прошедшие пару лет стали одними из самых активных в нашей истории: мы много строились, улучшали инфраструктуру нашего оборудования, запускали новые технологии на территории республики. И вся эта большая работа позволяет нам продолжать предоставлять абонентам качественную связь, удовлетворять их запросы и оправдывать оказываемое нам доверие. Результаты, полученные в рамках тестирования агентства TelecomDaily, подтверждают только часть тех улучшений, которые сегодня ощущают наши клиенты. Мы продолжим точечно улучшать нашу сеть, чтобы качественная связь была доступна для большего количества татарстанцев», — комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.



Замеры проходили в популярных местах Казани, где традиционно отмечается высокая нагрузка на сеть операторов. Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 регионов России.



* Quad High Definition — двойное высокое разрешение.

