Казань вошла в топ-5 популярных городов для путешествий на автобусе, несмотря на снижение спроса на поездки

Фото: Анна Сейтумерова

Казань вошла в пятерку самых привлекательных городов для июньских поездок на автобусе, несмотря на снижение спроса — за год показатель опустился на 19%, согласно данным OneTwoTrip.



На первом месте — Москва, это направление в первый месяц лета выбирали 15% пользователей. Визиты в Санкт-Петербург бронировал каждый двадцатый (снижение на 5%), тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону — популярность города возросла на 45%.

На четвертом месте — Симферополь (+86%), после Казани — Воронеж (+23%) и Краснодар (+5%), Вильнюс (популярность выросла в несколько раз после снятия COVID-ограничений), Красноярск (-16%) и Новосибирск (+37%), сообщает «РИА Новости».

Фото: Анна Сейтумерова

Также Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий на поезде в первые шесть месяцев 2022 года. Столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге — в Казань отправляются из Москвы. Тройку самых популярных направлений составили Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

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Маргарита Головатенко