В Россию за сутки эвакуировали более 24 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Фото: кадр видео Минобороны России

С территории ДНР, ЛНР и Украины за сутки в Россию эвакуировали более 24 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала специальной военной операции на территорию России вывезли 2 359 135 человек, из которых 371 925 дети.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

Вооруженные силы и МЧС России с начала спецоперации проверили более 3,7 тыс. гектаров территории ДНР и ЛНР и обезвредили 48 694 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Минобороны России.



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Татьяна Леухина