В Казани выставили на продажу помещение ресторана «Султанат»
В Казани выставили на продажу бывший ресторан «Султанат». Его готовы продать за 315 млн рублей.
— Два этажа готовы принять ресторан, торговый или развлекательный комплекс, А возможно здесь будет представительство солидной компании. Шикарный вид из окон, простор, собственная неповторимая атмосфера, есть выход на балкон, — говорится в объявлении.
Бывший ресторан «Султанат» находился на пересечении улиц Павлюхина и Назарбаева. Он закрылся в июне этого года.
В конце июня в Зеленодольске 16 исторических домов в квартале «Полукамушки» выставили на продажу за 12 млн рублей. Средняя стоимость объекта составляет 1,1 млн рублей.
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