В зеленодольских «Полукамушках» 16 домов выставили на продажу за 12 млн рублей

Фото: telegram-канал Зеленодольского района Татарстана (архив)

В Зеленодольске16 исторических домов в квартале «Полукамушки» выставили на продажу за 12 млн рублей, дата аукциона намечена на 22 июля.



Объекты разыграют отдельным лотом, повышение колеблется от 38 тысяч до 60 тысяч рублей. Средняя стоимость объекта составляет 1,1 млн рублей.

Ранее с аукциона уже продали два дома по улице Красный Переулок. На данный момент один из них уже отреставрировали. Работы на втором объекте намерены завершить к концу лета.

— Мы понимаем, что «Полукамушки» — территория многострадальная, но самое главное, что она сохранена. Спасибо нашим предшественникам за то, что сохранили это наследие и здесь не появились многоэтажки, — рассказывал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В апреле стало известно, что квартал «Полукамушки» планируют восстановить за два года. Напомним, в комплексе двухэтажных исторических зданий с весны 2019 года неоднократно вспыхивали пожары. Только в прошлом году постройки горели одна за другой: в апреле, мае и дважды в июне.

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Маргарита Головатенко