Татарстан попал в число популярных регионов у туристов, которые едут отдыхать не на море

Татарстан вошел в десятку регионов — лидеров по продажам путевок в не южные санатории в летний сезон. Об этом сообщает портал «ТурСтат».

Первое место занял Алтайский край. Средняя стоимость летом здесь составляет 5,7 тысячи рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение. Также в числе популярных не южных курортов оказались: Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане и Самарской области выходит самый дешевый отдых — до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего — в Подмосковье, шесть тысяч рублей в сутки, передает «РИА Новости».

Ранее Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий на поезде в первые 6 месяцев 2022 года. Столица Татарстана оказалась на 4-м месте в рейтинге — в Казань отправляются из Москвы.



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Татьяна Леухина