В Татарстане 82,5 тысячи пользователей «Авито» подтвердили свои аккаунты через «Госуслуги»

В Татарстане 82,5 тысячи пользователей «Авито» подтвердили свои аккаунты через «Госуслуги». Об этом говорится в исследовании электронной платформы (есть в распоряжении «Реального времени»).

Ежедневно подтверждают аккаунты и получают цифровые бейджи 5,5 тысячи человек, в том числе 600 — через ЕСИА. Отмечается, что такой принцип позволяет повысить доверие со стороны покупателей — они привлекают почти на 20% больше трафика, чем те, в которых значок отсутствует. На сегодняшний день около 3 млн граждан подтвердили свои профили по документам, реквизитам или личному кабинету на «Госуслугах».

Кроме того, активные пользователи платформы часто применяют дополнительную защиту своих аккаунтов через инструменты безопасности, которые предлагает само «Авито». Так, за полгода в 15 млн аккаунтов была подключена двухфакторная аутентификация.

— Мы стали первой компанией, которая реализовала сервис подтверждения аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ». Как крупнейшая платформа для коммерции, мы заботимся о повышении прозрачности сделок. «Авито» внедряет новые технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из СМС или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через «Госуслуги» повысит ощущение уверенности и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе, — рассказал директор департамента безопасности «Авито» Андрей Рыбинцев.

Фото: pixnio.com

10 февраля стало известно, что всем частным пользователям «Авито» стала доступна возможность воспользоваться сервисом «Защита номера». Изначально она была предоставлена лишь продавцам, публикующим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость».

При использовании защиты номера реальный номер владельца профиля в объявлениях скрыт. Вместо этого потенциальным покупателям показывают специальный временный номер, который периодически меняется.



«Реальное время» совместно со специалистами «Авито» разобралось в том, какими должны быть первые шаги на электронной площадке. Подробности — в материале интернет-газеты.



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Максим Кокунин