В Татарстане тариф на газ вырос на 3%

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане тариф на газ вырос на 3%. С 1 июля он составит 6,25 рубля за один кубометр, рассказал председатель Государственного комитета республики по тарифам Александр Груничев.

Выросла и плата на электроэнергию. Так, тариф в городе на газовую плиту в первой половине года составлял 4,11 руб./кВт•ч, а с 1 июля он установлен в 4,30 руб./кВт•ч. Рост составил 4,6%.

На электроплиту тариф с начала месяца составил 3,2 руб./кВт•ч. Он вырос на 8,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, тарифы на ЖКУ повысились с 1 июля. Рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,2%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

«Реальное время» разбиралось, на сколько вырастут тарифы в Казани. Заместитель председателя Межотраслевого совета потребителей при президенте РТ Тимур Халиков объяснял, что тарифная нагрузка на потребителей республики выросла из-за давления инвестиционных программ региональных монополистов на 20,4 млрд рублей.

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Татьяна Демина