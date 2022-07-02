В Татарстане на базе колледжей и техникумов создадут 12 мастерских за 62 млн рублей

В Татарстане на базе колледжей и техникумов в этом году создадут 12 мастерских для обучения студентов, на эти цели по федеральному проекту «Молодые профессионалы» выделят 62 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.



Мастерские обустроят на базе Бугульминского строительно-технического колледжа, Казанского автотранспортного техникума им. Обыденнова, Казанского радиомеханического колледжа, Набережночелнинского политехнического колледжа, Лаишевского технико-экономического колледжа, Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты.

Обучение можно будет пройти по направлениям «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологи», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера».

Фото: скриншот / youtube.com

По программе «Молодые профессионалы», входящей в национальный проект «Образование», с 2019 по 2021 год созданы 52 мастерские в 11 профессиональных организациях. На ремонт и оснащение современным учебно-лабораторным и производственным оборудованием направлены 522 млн рублей.

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Маргарита Головатенко