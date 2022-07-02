В Татарстане считают, что индустрия гейминга привлечет в республику крупных партнеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Всероссийский конкурс игровой индустрии «Начни игру», если станет регулярным, может привлечь в республику крупных индустриальных партнеров, считает вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.



— Очень мощные индустриальные партнеры, я думаю, еще точно придут в эту [гейминговую] индустрию и в этот проект. <...> Я очень надеюсь, что этот проект станет регулярным, — приводит ТАСС его слова.

Шайхутдинов выразил надежду на формирование игровых команд, которым будет оказываться необходимая технологическая поддержка. Вице-премьер напомнил, что Татарстан поддерживает информационные технологии и активно взаимодействует с АНО «Россия — страна возможностей»:

— Есть достаточный опыт для организации таких соревнований. <...> мы сможем объединить в себе спорт, науку и технологии.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 25 сентября пройдет киберспортивный чемпионат России и СНГ на Кубок президента Республики Татарстан «Киберпарк 2022». Чемпионат пройдет на площадке IT-парка по десяти дисциплинам: CS:GO, Dota 2, World of Tanks, FIFA, NHL, Mortal Kombat, Hearthstone, Click Storm Chess, Forza Motorsport, Standoff 2.



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Маргарита Головатенко