Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов
Интернет-газета “Реальное время” публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных дополнительным выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному избирательному округу №14, которые состоятся 11 сентября 2022 года.
Агитационные баннеры
№
Наименование услуги
Размер баннера
Ротация
Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1
Размещение баннера «Транспарант» на главной странице сквозной
900x100
1/2
97 350
2
Размещение баннера «Небоскреб» на главной странице сквозной
300х500
1/2
97 350
3
Размещение баннера в ленте новостей (1 позиция)
300x250
1/2
77 880
4
Размещение баннера в ленте новостей (2 позиция)
300x100
1/2
38 940
5
Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Аналитика» на главной странице и внутренних страницах
600x90
1/2
58 410
6
Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Аналитика» на главной странице
300x500
1/2
77 880
7
Размещение баннера «Растяжка» над рубрикой «Фотогалерея» на главной странице
600x90
1/2
58 410
8
Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Мероприятия» на главной странице
300x500
1/2
77 880
9
Размещение баннера «Небоскреб» в рубрике «Спорт» на главной и внутренней страницах
300x500
1/2
77 880
10
Размещение баннера «Транспарант» внизу сквозной
900x100
1/2
58 410
11
Размещение баннера в рубрике «Мероприятия»
300x250
1/1
38 940
12
Изготовление баннера
от 22 000
Текстовая реклама
№
Наименование услуги
Объем
№
Наименование услуги
1
Изготовление и размещение фоторепортажа
До 20 фото, сопровождаетсятекстом до 1000 знаков
Сутки
84 960
2
Изготовление и размещение статьи
До 10 000 знаков
Сутки
91 332
3
Изготовление и размещение новости о кандидате в ленте
До 2 000 знаков
Сутки
38 220
4
Изготовление и размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты на 3 позиции
До 2 000 знаков
Бессрочно, фиксация на сутки
60 888
Дополнительные услуги
1
Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
60 000
2
Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)
3 000
3
Изготовление видеосюжета
60 000
4
Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
3
5
Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы г. Казани
3
6
Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
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