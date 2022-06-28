Сайт мэрии Казани оказался недоступен
Сайт мэрии Казани оказался недоступен вечером во вторник. На портале вылезает ошибка Forbidden.
Сайт городской мэрии недоступен и с мобильных устройств.
На прошлой неделе оказались недоступны сайты казанских вузов. Это было связано с DDoS-атакой. В начале месяца сайты президента Татарстана, Госсовета РТ и ведомств республики подверглись DDoS-атаке.
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