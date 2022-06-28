В Казани водитель эвакуатора осужден за изнасилование 13-летней

К 12,5 года колонии строгого режима приговорил сегодня 34-летнего водителя эвакуатора Приволжский райсуд Казани. Мужчину признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки в августе 2020 года и обязали компенсировать ей моральный вред в размере 800 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал правозащитного проекта «Аксиома».



Как удалось выяснить «Реальному времени», осужденный является отцом троих детей. На следствии и в суде вину не признавал. Утверждал, что впервые увидел потерпевшую на опознании, рассказывал, что в день ЧП занимался эвакуацией автомобилей в другом районе.

Сама пострадавшая на следствии рассказывала, что 29 августа на парковке у здания республиканского ГАИ мужчина в спецовке с надписью «ОГИБДД» помог ей отогнать стаю собак, а затем предложил подвезти до дома. Однако, как установил суд, мужчина увез несовершеннолетнюю в поселок Мирный и в Березовой роще надругался над ней. А на следующий день утром доставил девочку к дому.

После обращения родных пострадавшей в правоохранительные органы подозреваемый был задержан в течение суток. На момент преступления он был сотрудником госучреждения «Безопасность дорожного движения».

Приговор пока не вступил в силу.