В Казани выявили двукратное превышение концентрации формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пункты наблюдения за состоянием воздуха вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в том числе формальдегида. Данные опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 зарегистрировал предельно допустимую концентрацию диоксида азота. Она составила 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Предельно допустимую концентрацию фенола выявил ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука. Она составила 0,01 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Она оказалась превышена в два раза — 0,107 мг/кубометр при допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 24 июня по 7 часов 27 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина