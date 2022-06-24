Минобороны: южная группировка войск разгромила ВСУ в горском котле в ЛНР
Южная группировка войск, которой командует главком ВКС России Сергей Суровикин, разгромила украинскую группировку в горском котле. Освобождены населенные пункты Горское и Золотое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны России, российские военные в ходе блокировки Лисичанска с юга освободили 11 населенных пунктов, передает ТАСС.
Согласно утренней информации военного ведомства, российские войска взяли в горский котел до 2 тысяч украинских военнослужащих. Среди них — около 1 800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора»*, до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц бронетехники и около 80 орудий и минометов. От сопротивления отказался и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.
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