Отсутствие речного флота не помешало росту турпотока в Свияжск до 1 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

Туристический поток на реке Волга не растет из-за отсутствия современного речного флота, заявил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на выездном заседании Госдумы по туризму в Зеленодольске.

— Посещение туристами остров-града Свияжск приближается к 1 миллиону человек, Тетюши перешагнули за 100 тысяч посетителей, но только «по реке» нет прироста. За 15 лет цифра не изменилась — как было 100 тысяч «с реки» в Казани, так и осталась, ну плюс-минус 10%, — отметил он.

Фото: Максим Платонов

Причина — отсутствует современный скоростной флот, способный комфортно и безопасно доставить туристов из Казани, Самары, Ульяновска до Великого Болгара и Свияжска.

— Основная часть туристов прибывает в туристические центры из Казани автобусным транспортом (дорога занимает 3—3,5 часа), — сказал Сергей Иванов.

По итогам 2021 года туристический поток в Татарстан составил 3,3 млн человек, что составляет 92% от уровня допандемийного 2019 года. Он практически восстановился в Казанском кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в 2021 году относительно 2019 года наблюдается в Елабуге, Тетюшах и на острове-граде Свияжск.

По мнению Сергея Иванова, для удержания туриста необходимо предлагать новые маршруты, и таковым должен стать «Великий Волжский путь», который объединяет серию межрегиональных маршрутов по 14 регионам ПФО и способен завоевать популярность, как Золотое кольцо России. Он проходит по территории проживания шести национальностей, 25 туристических центров, трех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: tourism.tatarstan.ru

Сергей Иванов рассказал, что для реализации проекта «Великий Волжский путь» и достижения показателей проекта требуется выделение дополнительного финансирования в размере 5,7 миллиарда рублей до 2024 года. АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», о создании которого объявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, планирует разместить заказ на строительство девяти пассажирских судов до 2024 года, и еще 27 единиц — к 2030 году.

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Луиза Игнатьева