Отсутствие речного флота не помешало росту турпотока в Свияжск до 1 миллиона человек
Туристический поток на реке Волга не растет из-за отсутствия современного речного флота, заявил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на выездном заседании Госдумы по туризму в Зеленодольске.
— Посещение туристами остров-града Свияжск приближается к 1 миллиону человек, Тетюши перешагнули за 100 тысяч посетителей, но только «по реке» нет прироста. За 15 лет цифра не изменилась — как было 100 тысяч «с реки» в Казани, так и осталась, ну плюс-минус 10%, — отметил он.
Причина — отсутствует современный скоростной флот, способный комфортно и безопасно доставить туристов из Казани, Самары, Ульяновска до Великого Болгара и Свияжска.
— Основная часть туристов прибывает в туристические центры из Казани автобусным транспортом (дорога занимает 3—3,5 часа), — сказал Сергей Иванов.
По итогам 2021 года туристический поток в Татарстан составил 3,3 млн человек, что составляет 92% от уровня допандемийного 2019 года. Он практически восстановился в Казанском кремле, Великом Болгаре и Чистополе. Наибольший прирост посетителей в 2021 году относительно 2019 года наблюдается в Елабуге, Тетюшах и на острове-граде Свияжск.
По мнению Сергея Иванова, для удержания туриста необходимо предлагать новые маршруты, и таковым должен стать «Великий Волжский путь», который объединяет серию межрегиональных маршрутов по 14 регионам ПФО и способен завоевать популярность, как Золотое кольцо России. Он проходит по территории проживания шести национальностей, 25 туристических центров, трех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сергей Иванов рассказал, что для реализации проекта «Великий Волжский путь» и достижения показателей проекта требуется выделение дополнительного финансирования в размере 5,7 миллиарда рублей до 2024 года. АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», о создании которого объявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, планирует разместить заказ на строительство девяти пассажирских судов до 2024 года, и еще 27 единиц — к 2030 году.
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