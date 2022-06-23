В России за сутки выявили 3 166 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 3 166 случаев COVID-19. Всего заболевших по стране с начала пандемии выявили 18 409 651 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 517 человек. Общее число вылечившихся россиян достигло 17 836 121.

Госпитализировали еще 1 202 пациента. Это на 6,2% меньше по сравнению с 22 июня.

За сутки коронавирус унес жизни 68 россиян. Всего от инфекции скончались 380 711 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 23 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко