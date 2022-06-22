В России за сутки выявили 3 058 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 3 058 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 406 485 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 767 человек. Всего с начала пандемии вылечились 17 832 604 россиянина.

Госпитализировано за минувшие сутки 1 282 пациента. Это на 14,6% меньше по сравнению с 21 июня.

За сутки коронавирус унес жизни 66 россиян. Всего в стране от инфекции скончались 380 643 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 22 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко