В Канаде ищут пути поставок в Германию оборудования для «Северного потока»

Власти Канады продолжают ведение переговоров с правительством ФРГ, чтобы найти пути доставки оборудования для газопровода «Северный поток», сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.



Он отметил, что по доставке оборудования могут рассматриваться разные варианты. Также он подчеркнул, что важно «уважать санкции», введенные Канадой против России.

— При этом целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников, так что мы очень заняты этой проблемой, — приводит ТАСС слова Уилкинсона со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: gazprom.ru

В июне бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия.

— Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире, — ответила она на вопрос о решении строительства газопровода.

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Маргарита Головатенко