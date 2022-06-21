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Спортивный директор «Рубина» назвал новое решение ФИФА о легионерах глупостью

20:53, 21.06.2022 2
Спортивный директор «Рубина» назвал новое решение ФИФА о легионерах глупостью
Фото: rubin-kazan.ru

Спортивный директор казанского ФК «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал сегодняшнее решение Международной федерации футбола (ФИФА) о продлении возможности приостановки контрактов с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров, назвав его глупостью. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, для казанского клуба это не стало новостью, так как разговоры об этом шли уже несколько недель. Он добавил, что «Рубин» находится в тесном контакте и переговорном процессе с легионерами.

Яровинский считает, что первое решение ФИФА по приостановке контрактов, принятое в марте, было истерической реакцией на ситуацию вокруг Украины. Однако при этом никто не отменял требования клубов по выплатам за игроков, уходивших от них. Он надеялся, что в следующем решении федерация регламентирует долговые обязательства клубов за этих футболистов. Однако вопрос решен не был, что спортивный директор «Рубина» назвал вопиющим нарушением всех норм.

Фото: fifa.com

Сегодня ФИФА продлила легионерам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России.

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Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    Ваша ставка на забугорных легионеров это глупость и полное игнорирование местных игроков, и нечего на зеркало пенять болотному бегемоту если рожа крива
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  • Анонимно 00:42
    Это неважно, что там истерично думает Яровинский.
    У природы нет плохой погоды. Дождь и снег в любое время года, и
    довольно здравое и логичное решение ФИФА надо благодарно принимать.
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