Спортивный директор «Рубина» назвал новое решение ФИФА о легионерах глупостью
Спортивный директор казанского ФК «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал сегодняшнее решение Международной федерации футбола (ФИФА) о продлении возможности приостановки контрактов с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров, назвав его глупостью. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
По его словам, для казанского клуба это не стало новостью, так как разговоры об этом шли уже несколько недель. Он добавил, что «Рубин» находится в тесном контакте и переговорном процессе с легионерами.
Яровинский считает, что первое решение ФИФА по приостановке контрактов, принятое в марте, было истерической реакцией на ситуацию вокруг Украины. Однако при этом никто не отменял требования клубов по выплатам за игроков, уходивших от них. Он надеялся, что в следующем решении федерация регламентирует долговые обязательства клубов за этих футболистов. Однако вопрос решен не был, что спортивный директор «Рубина» назвал вопиющим нарушением всех норм.
Сегодня ФИФА продлила легионерам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России.
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комментарии
У природы нет плохой погоды. Дождь и снег в любое время года, и
довольно здравое и логичное решение ФИФА надо благодарно принимать.