Спортивный директор «Рубина» назвал новое решение ФИФА о легионерах глупостью

Спортивный директор казанского ФК «Рубин» Олег Яровинский прокомментировал сегодняшнее решение Международной федерации футбола (ФИФА) о продлении возможности приостановки контрактов с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров, назвав его глупостью. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, для казанского клуба это не стало новостью, так как разговоры об этом шли уже несколько недель. Он добавил, что «Рубин» находится в тесном контакте и переговорном процессе с легионерами.

Яровинский считает, что первое решение ФИФА по приостановке контрактов, принятое в марте, было истерической реакцией на ситуацию вокруг Украины. Однако при этом никто не отменял требования клубов по выплатам за игроков, уходивших от них. Он надеялся, что в следующем решении федерация регламентирует долговые обязательства клубов за этих футболистов. Однако вопрос решен не был, что спортивный директор «Рубина» назвал вопиющим нарушением всех норм.



Фото: fifa.com

Сегодня ФИФА продлила легионерам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России.



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Дарья Акимова