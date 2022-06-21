Россияне могут лишиться доступа к Skype и Outlook

Фото: Максим Платонов (архив)

У россиян могут возникнуть проблемы с некоторыми сервисами Microsoft — Skype, OneDrive и Outlook. Об этом сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

По мнению эксперта, «критические обновления будут доступны позже», а другие устройства, к примеру, игровые консоли, могут перестать работать — а это может спровоцировать переход на другие продукты или пиратские версии, сообщает «РИА Новости».

Фото: Wonderlane / flickr.com

В минувшие выходные стало известно о проблемах со скачиванием Windows 10 и 11 в России. Компания пока официально ситуацию не комментировала.

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Татьяна Демина