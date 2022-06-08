В Казани зарегистрирован один из самых высоких уровней безработицы в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В мае 2022 года уровень регистрируемой безработицы в Казани составил 0,63%. Это один из самых высоких показателей в Татарстане, следует из данных Минтруда республики.

Выше, чем в Казани, уровень регистрируемой безработицы в мае зафиксировали лишь в трех муниципалитетах региона. Это Пестречинский (0,80%), Нурлатский и Альметьевский районы — по 0,64%.

В Аксубаевском и Сабинском районах республики уровень регистрируемой безработицы составил 0,62%. Чуть меньше он оказался в Нижнекамском районе — 0,60%. В Верхнеуслонском районе он оценивается в 0,57%, в Тюлячинском — в 0,56%, а Елабужском — в 0,54%.

Фото: Максим Платонов

Самый низкий уровень регистрируемой безработицы в конце весны зарегистрирован в Лаишевском, Ново-Шешминском и Ютазинском районах Татарстана.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что в мае в стране не зафиксировали роста числа официально зарегистрированных безработных россиян. Их число даже сократилось. В апреле в России уровень безработицы опустился до исторически минимальных значений — 4%.



Татьяна Демина