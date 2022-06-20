На трассах в Татарстане снова увеличили максимально разрешенную скорость

В Татарстане на некоторых автомобильных трассах снова увеличили максимально разрешенную скорость. Об этом сообщают очевидцы.

Так, на Мамадышском тракте в Казани допустимая скорость составляет 80 км/час, на некоторых участках автодороги М-7 в сторону Набережных Челнов 110 км/ч. До этого на некоторых участках трассы она была ограничена до 50 км/ч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае стало известно, что на участках реконструкции трассы М-7 с 735-го по 772-й км и реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань ограничили скорость до 50 км/ч. Речь шла об участках с 827-го по 840-й км в Пестречинском районе, с 957-го по 970-й км в Мамадышском районе и с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе.



Также в Казани за 2021 год штрафы с камер получили 30% водителей. Чаще всего автовладельцев штрафовали за превышение скорости. 27% не пропускали пешеходов, 13% автомобилистов получали штрафы за проезд по выделенной линии. 11% были оштрафованы за неправильную парковку, 10% — за нарушение требований разметки и проезд на красный свет.

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Дарья Акимова