В 2021 году 30% водителей Казани получили штрафы с камер

За 2021 год штрафы с камер получали 30% водителей в Казани. Такими данными поделились эксперты цифровой платформы РГС Банка Банкавто после проведенного опроса.

Чаще всего автовладельцев штрафовали за превышение скорости. 27% не пропускали пешеходов, 13% автомобилистов получали штрафы за проезд по выделенной линии. 11% были оштрафованы за неправильную парковку, 10% — за нарушение требований разметки и проезд на красный свет.

60% предпочли оплатить пошлину сразу и со скидкой, 26% — позже, без скидки, 14% оспорили штраф и не стали его платить. 34% предпочли заплатить за нарушения через платежный терминал, 24% — через портал Госуслуг, 14% — приложение о штрафах.

Фото: realnoevremya.ru

За 11 месяцев 2021 года в Казани за уклонение от исполнения административного наказания оштрафовали более 6 тысяч человек.

Дарья Акимова