Кредитный рейтинг Ак Барс Страхование повышен до A-.ru со стабильным прогнозом

Фото: Предоставлено пресс-службой Ак Барс Страхование

17 июня рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Ак Барс Страхование» с BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом. Положительная оценка дана компании благодаря высоким показателям операционной деятельности в 2021 году. Это позволило не только повысить оценку эффективности работы, но и укрепить риск-профиль (увеличить достаточность капитала и снизить инвестиционные риски). Все это обусловило повышение БОСК и кредитного рейтинга компании.



Около 98% бизнеса Ак Барс Страхование сосредоточило в Республике Татарстан. На региональном уровне позиции компании по объему страховой премии наиболее сильны в добровольном страховании гражданской ответственности (1-е место), страхования от несчастного случая и страхования имущества физических лиц (2-е), страхования прочего имущества юридических лиц (5-е). По объему страховых выплат в Татарстане Ак Барс Страхование в 2021 году занимало 2-е место в сегментах страхования имущества физических и юридических лиц и 3-е место в сегменте страхования от несчастного случая

НКР обращает отдельное внимание на то, что у компании есть собственная агентская сеть. Она позволяет конкурировать с крупными федеральными страховщиками.

После того как в силу вступили новые регуляторные требования к достаточности капитала страховщиков, в 2021 году была переформатирована структура активов Ак Барс Страхование, за счет чего был укреплен риск-профиль.

По итогам 2021 года отношение скорректированного капитала к величине потенциальных рисков составляет 2,03, что соответствует высокой оценке по методологии НКР.

«Повышение кредитного рейтинга — результат последовательной реализации утвержденной в компании стратегии развития. Мы многое изменили и продолжаем менять в процессах и подходах. Для нас очень важны доверие наших клиентов и партнеров!» — отметил генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Рустем Исмагилов.

Услуги предоставляются ООО «Ак Барс Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019



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