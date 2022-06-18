В России зарегистрировали 3 382 случая COVID-19

В России выявили 3 382 случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 18 395 179.

Госпитализировали 1 291 человека за сутки, выздоровел — 4 371 пациент. Всего — 17 819 395. За сутки скончались 68 человек от COVID-19, с начала пандемии — 380 401.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина