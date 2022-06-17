Бизнесу Татарстана расскажут, как автоматизировать безопасность на производстве и снизить затраты

Тема бесплатных бизнес-завтраков в Казани и Набережных Челнах 21 и 22 июня — «Умное производство». Участники узнают, как автоматизировать безопасность на производстве, контролировать состояние сотрудников и оборудования, а также качество выпускаемой продукции при помощи современных решений. В дополнение, на вебинарах 23 и 29 июня предпринимателям расскажут про цифровые решения для застройщиков и управляющих компаний, транспортных и логистических предприятий.

21 и 22 июня Бизнес-завтраки «Умное производство».

23 июня 10.00 Вебинар «Цифровая недвижимость: Как повысить привлекательность и найти новые источники дохода».

29 июня 10.00 Вебинар «Как не ошибиться в выборе системы управления автопарком и мобильными сотрудниками».

Для кого: инженеров, ИТ-директоров, логистов, начальников производства, представителей службы безопасности и начальников по охране труда в промышленных и производственных предприятиях.

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Видеонаблюдение на производстве:

Видеоаналитика для обеспечения безопасности производства, снижения производственных травм, минимизации брака.

Сервисы для контроля доступа (СКУД) сотрудников, посетителей, транспорта на территории, мониторинг состояния работников; учет рабочего времени.

Облачное видеонаблюдение как инструмент снижения затрат на обеспечение безопасности.

Организация безопасных перевозок пассажиров и грузов в соответствии с требованиями законодательства.



Вибродиагностика станков, телеучет данных и умные датчики: решения для контроля работы оборудования, снижения затрат на энергоресурсы и расходные материалы, увеличения срока службы производственных установок.

Казанских предпринимателей соберут 21 июня на 3 эт. в «Корстоне», в Набережных Челнах бизнес-завтрак пройдет 22 июня в бизнес-отеле «Kamarooms» (Московский проспект, 159 (30/18). Время проведения — с 10.00 до 13.00.

Для кого: застройщиков, домофонных компаний, управляющих организаций.

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Участники узнают, как:

повысить инвестиционную привлекательность жилья для конечных покупателей квартир;

найти маркет-дифференциаторы для застройщика;

сократить размер дебиторской задолженности Управляющих организаций от 3 до 10%;

оптимизировать работу диспетчерской службы;

повысить свои доходы по платным заявкам населения на услуги ЖКХ.

Для кого: владельцев корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений. Флит менеджеров, старших механиков, логистов. Руководителей отделов эксплуатации и служб безопасности компании.

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