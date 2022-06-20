В Казани функционируют 136 культовых религиозных объектов

Фото: Максим Платонов

В Казани функционируют 136 культовых религиозных объектов, сообщается в сборнике документов мэрии города.

Среди них 70 мечетей, 45 православных храмов, 5 старообрядческих культовых объектов, 13 церквей других христианских направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.

Вместе с этим отмечается, что в Казани проживают представители 115 национальностей: татары, русские, чуваши, украинцы, азербайджанцы, марийцы и другие.

Фото: Ринат Назметдинов

Всего в республике насчитывается 193 религиозные организации. Из них 3 старообрядческие, 1 католическая, 1 армянская апостольская, 34 протестантские, 1 мормонов, 2 иудейские, 1 бахаи, 1 кришнаитов и 1 буддистов. Больше всего исламских — их 95 и православных — 53.

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Артем Гафаров