Минцифры заморозило проект цифровых паспортов — их планировали начать выдавать в Татарстане в этом году

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

— Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов, — прим. ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы, - приводит «РИА Новости» его слова.

К проекту планируют вернуться после решения всех трудностей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Запустить его ранее намеревались в пилотном режиме в трех регионах: в Москве, Подмосковье и Татарстане. В январе Шадаев рассказывал, что в республике могут начать выдавать электронные паспорта уже до конца 2022 года.

О заморозке проекта на прошлой неделе рассказывал Forbes. Среди возможных причин издание называло более высокую стоимость цифрового паспорта, дефицит материалов для электронных носителей.

В мае глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сообщал, что инфраструктура республики готова к внедрению электронных паспортов. Однако не было указа президента России. Ожидалось, что он выйдет в первом квартале 2022 года.



Татьяна Леухина