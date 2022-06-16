Прокуратура Казани внесла представление руководителю ПАТП после возгорания автобуса 93-го маршрута

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани внесла представление руководителю автотранспортного предприятия после инцидента с автобусом маршрута №93. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

2 июня на остановке «Садовое общество Тасма-5» произошло задымление салона пассажирского автобуса МАЗ.

Как показала проверка, ответственные за контроль технического состояния автобуса не выполнили предрейсовый осмотр и допустили его эксплуатацию на маршруте при наличии технической неисправности.

Фото: прокуратура Татарстана

По закону обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства.

В адрес директора МУП «ПАТП №2» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, инцидент произошел в районе Сухой реки. Двигательный отсек транспортного средства загорелся прямо в пути. В результате происшествия никто не пострадал.

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Татьяна Леухина