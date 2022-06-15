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В Татарстане ремонтируют участок дороги «Казань-Ульяновск»-Старое Барышево-Камское Устье по нацпроекту

22:58, 15.06.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане ремонтируют участок дороги «Казань-Ульяновск»-Старое Барышево-Камское Устье по нацпроекту
Фото: vk.com/mindortransrt

В Апастовском районе Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт участка автомобильной дороги регионального значения «Казань-Ульяновск»-Старое Барышево-Камское Устье. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Работы ведутся на участке км 0+650 — км 1+870. Его общая протяженность составляет 1,2 тысячи километров. На ремонт из бюджета республики выделено более 25 млн рублей.

В настоящее время рабочие выполнили работы по устройству ровиков уширения и выравнивающего слоя покрытия из черного щебня и А16Нн. Затем планируется заняться устройством верхнего слоя покрытия из SP-8 на площади 8 540 кв. метров и укреплением обочины щебнем М-400 на площади 3 660 кв. метров.

Фото: vk.com/mindortransrt

Накануне стало известно, что стартовавший в начале мая ремонт дороги в Казани на улице Николая Ершова ориентировочно выполнен на 47%. Протяженность ремонтируемого участка более 1,5 км.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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