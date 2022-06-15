Стоимость черешни на казанских рынках в два раза выше, чем в Узбекистане, где она выращивается

Фото: Максим Кокунин

С наступлением лета на рынках Казани началась активная продажа различных сортов и видов ягод. Причем основная часть плодов поступает из-за границы или других городов России. Корреспондент «Реального времени» посетил рынки столицы Татарстана и сравнил цены на имеющиеся там ягоды.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерской, 9а, корп. 1 стоимость черешни составляет от 350 до 400 рублей за 1 килограмм. Причем все ягоды, по словам продавцов, привозят из Узбекистана. В самой же центральноазиатской республике стоимость этих плодов составляет 40 тысяч сум за килограмм, что равно 206 российским рублям.

Кроме того, на рынке имеются абрикосы стоимостью 400 рублей за 1 килограмм. В самом Узбекистане цены на данный плод составляют от 48,5 тысячи до 120 тысяч сум, что в переводе на рубли — 250—600 рублей.

Фото: Максим Кокунин

16 апреля Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Решение принято по итогам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной продукции на российский рынок. Со стороны Минсельхоза Турции, производителей и экспортеров продукции усилен контроль за содержанием пестицидов.

Максим Кокунин