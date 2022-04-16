Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Решение принято по итогам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной продукции на российский рынок. Со стороны Минсельхоза Турции, производителей и экспортеров продукции усилен контроль за содержанием пестицидов.

Фото: Илья Репин

В ходе выездной проверки центров производства и экспорта продукции специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы для лабораторных исследований. По результатам анализа превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявили.

В декабре прошлого года ведомство ограничило ввоз некоторых овощей и фруктов из Турции. В них выявили остаточные количества 12 пестицидов, применение десяти из которых в запрещено в России.

Диана Жиленкова