За сутки более 21 тысячи человек эвакуировано из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию

Фото: кадр видео Минобороны России

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 21 632 человека, в том числе 2 878 детей. Об этом сообщает ТАСС.



Всего с начала спецоперации эвакуирован 1 772 921 человек, из которых 284 697 — дети. Российскую границу пересекли 256 856 автомобилей, в том числе за прошедшие сутки — 4 050.



Кроме того, за минувшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию поступило 47 обращений с просьбами об эвакуации в Россию с Украины. Всего в базе данных штаба 2 757 833 таких обращения из 2 138 населенных пунктов.

кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 20 733 человека, в том числе 2 880 детей. На горячую линию штаба поступило 62 обращения.



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Дарья Акимова