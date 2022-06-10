В Госдепе США заявили, что планируют ужесточение санкций против России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Вашингтон собирается в обозримой перспективе ужесточать санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока Россия движется текущим курсом, США также продолжат свою политику в отношении страны. Он добавил, что Вашингтон надеялся, что на каком-то этапе путь Москвы изменится, но пока не видит подлинных признаков изменений.

Вудхаус также отметил, что США и их союзники понимали, что сами столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к такому развитию событий.

Фото: wikipedia.org

На днях в СМИ сообщалось, что западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире. США и их союзники ввели ограничительные меры против России, не учитывая последствия для других стран.



Дарья Акимова