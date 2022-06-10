В Набережных Челнах состоялась конференция СберРешений о ведении бизнеса в новых условиях

СберРешения и отделение «Банка Татарстан» провели второе мероприятие в рамках серии бизнес-завтраков для руководителей малого, среднего и крупного звена «Эффективное ведение бизнеса в новых условиях: актуальные вопросы». Мероприятие состоялось 9 июня в Набережных Челнах.



Спикеры подробно рассказали о новых подходах в бизнес-процессах, инструментах оптимизации расходов компании, изменениях в работе с нерезидентами, поделились практическим опытом в области цифровизации HR-функции.



На мероприятии выступили: Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банка Татарстан» ПАО «Сбербанк»; Иван Бычков, советник генерального директора СберРешений; Азат Нуруллин, директор СберРешений по развитию региона Татарстан; Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений; Светлана Кокотеева, HR-бизнес-партнер отделения «Банка Татарстан» ПАО «Сбербанк».

Иван Бычков, советник генерального директора СберРешений:

— Мы видим, что функционирование бизнеса сейчас может принимать различные формы и довольно сильно подвергаться изменениям. Именно поэтому компаниям как никогда актуально получать своевременную информацию и разъяснения, чтобы быть готовыми быстро адаптироваться и действовать согласно установленным правилам. На нашей бизнес-встрече мы сделали основной упор на цифровизацию, которая не только оптимизирует рабочие процессы, но и экономит время сотрудников и позволяет лучше сосредоточиться на бизнес-задачах.



Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банка Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

— У СберРешений накоплен уникальный опыт, который позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, высокотехнологичные продукты, инновационные решения, что является важным инструментарием в период турбулентности для эффективного развития бизнеса в регионе.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»