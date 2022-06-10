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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +26 градусов

06:30, 10.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 10 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем потеплеет до +21..+26 градусов. В Казани ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +23 до +25 градусов.

Фото: Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют северо-западный, западный умеренный ветер.

В праздничные выходные в Татарстане ожидается дождливая, но теплая погода. В начале следующей недели потеплеет до +26 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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