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За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса

11:17, 09.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 365 879 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Выздоровели за сутки 4 297 человек, всего — до 17 781 922.

За сутки болезнь унесла жизни 77 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 813 человек.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 8 июня читайте в подборке интернет-газеты.

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