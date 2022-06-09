За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 3 774 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 365 879 человек, следует из данных федерального оперштаба.

Выздоровели за сутки 4 297 человек, всего — до 17 781 922.

За сутки болезнь унесла жизни 77 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 379 813 человек.

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